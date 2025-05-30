Экс-зампред Госжилстройнадзора Башкирии арестован по обвинению во взяточничестве

Как сообщает пресс-служба республиканского управления СКР, с марта по апрель 2023 года обвиняемый вместе с другими должностными лицами госкомитета получил взятку от руководителя трех управляющих компаний Ишимбая. Взятка состояла из имущественного права на долговые обязательства МУП «ИДЕЗ РБ» перед ООО «ЖЭУ № 3», ООО «ЖЭУ № 6», ООО «ЖЭУ № 3 г. Ишимбай» в размере более 15 млн руб., указано в релизе СКР. На супругу доверенного лица обвиняемого было переоформлено по 66,7% в уставных капиталах управляющих компаний. «Взамен должностные лица госкомитета обеспечили продление лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами для вышеуказанных организаций», — отметили в СКР.