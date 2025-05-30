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Третье ЧП за год: под куполом волгоградского цирка погиб рабочий

Рабочий погиб под куполом волгоградского цирка. С высоты 25 метров сорвался электрик.

Источник: Росцирк

38-летний мужчина работал между крышей и куполом. Упав, он ударился о металлические конструкции.

В Центральном райотделе волгоградского Следкома возбудили уголовное дело. В отношении подрядчика проводится проверка. Ранее другого работодателя, также нанимавшего специалистов для ремонта здания цирка, отдали под суд.

Следствие посчитало, что это он виновен в травмах, полученных 47-летнтим монтажником, который размещал на монолитной плите деревянные балки и не удержался на высоте. Чтобы утаить случившееся в первых числах июня 2024 года, предприниматель не стал вызывать скорую.

Еще одно ЧП случилось в цирке в июле того же года — 42-летнего мужчину ударило током, у сотрудника компании «Волгоградские Электросети ОАО “Волгоградэнерго” едва не остановилось сердце.