Третье ЧП за год: под куполом волгоградского цирка погиб рабочий

Следствие посчитало, что это он виновен в травмах, полученных 47-летнтим монтажником, который размещал на монолитной плите деревянные балки и не удержался на высоте. Чтобы утаить случившееся в первых числах июня 2024 года, предприниматель не стал вызывать скорую.