МЧС сообщило о погибшем при пожаре на Пермякова в Нижнем Новгороде

В МЧС поделились уточненной информацией по поводу происшествия в Нижнем Новгороде. Изначально сообщалось, что на пожаре пострадали четверо, включая девочку-подростка. Ее госпитализировали. Также была информация об одном спасенном. Позже выяснилось, что пострадавших больше. По данным МЧС, госпитализированы пятеро взрослых и ребенок. Тушение пожара продолжается.
По состоянию на 16:52, ликвидацией возгорания занимаются 109 огнеборцев, используется 37 единиц техники.
Напомним, что в школе № 190 откроют ПВР.