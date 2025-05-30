МЧС сообщило о погибшем при пожаре на Пермякова в Нижнем Новгороде

В МЧС поделились уточненной информацией по поводу происшествия в Нижнем Новгороде. Изначально сообщалось, что на пожаре пострадали четверо, включая девочку-подростка. Ее госпитализировали. Также была информация об одном спасенном. Позже выяснилось, что пострадавших больше. По данным МЧС, госпитализированы пятеро взрослых и ребенок. Тушение пожара продолжается.