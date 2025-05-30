Одежда загорелась прямо на ребенке: жизнь трехнедельного малыша оборвалась из-за нелепой случайности

В Башкирии перестало биться сердце трехнедельного малыша. Как сообщает Инфо.24 со ссылкой на МЧС России, младенец, получивший страшные ожоги в пожаре в собственной кроватке, скончался в больнице после нескольких дней борьбы за жизнь.
Трагическое известие поступило в МЧС утром 29 мая. Еще несколько дней назад кроху доставили в больницу из горящей квартиры в Октябрьском.
— 26 мая в квартире многодетной семьи случилось непоправимое. Мама отвела старших детей — четырех и двух лет — в детский сад. Папа остался дома с новорожденным. В какой-то момент в детской кроватке вспыхнули покрывало и матрас, огонь перекинулся на одежду малыша, — сообщают журналисты.
Следователи рассматривают несколько версий трагедии. Среди возможных причин — оставленный в кроватке фен и гелиевые шары. Огонь удалось потушить до приезда спасателей, но самое страшное уже произошло…
Несколько дней врачи боролись за жизнь крохи, но ожоги оказались слишком тяжелыми. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, заведено уголовное дело.
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