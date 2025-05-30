Одежда загорелась прямо на ребенке: жизнь трехнедельного малыша оборвалась из-за нелепой случайности

В Башкирии перестало биться сердце трехнедельного малыша. Как сообщает Инфо.24 со ссылкой на МЧС России, младенец, получивший страшные ожоги в пожаре в собственной кроватке, скончался в больнице после нескольких дней борьбы за жизнь.