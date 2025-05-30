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Жители Башкирии смогут увидеть молодую Луну рядом с Марсом

Жители Башкирии смогут увидеть необычное астрономическое явление.

Источник: Комсомольская правда

В первый день лета жителям Башкирии представится возможность наблюдать редкое астрономическое явление — молодой месяц вблизи красной планеты. Согласно информации, предоставленной специалистами Уфимского планетария, это зрелище можно будет увидеть в западной части небосвода после захода Солнца.

Лунный серп, освещенный на 36%, образует живописную пару с Марсом, который займет позицию справа от естественного спутника Земли. Наблюдать это астрономическое явление можно будет до 1:50 ночи, после чего оба небесных тела скроются за линией горизонта.

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