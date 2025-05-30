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Пожар в многоквартирном доме на улице Пермякова в Нижнем Новгороде локализован

На пожаре пострадали 13 квартир.

Пожар в многоквартирном доме на улице Пермякова в Нижнем Новгороде локализован на площади 900 кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, страшный пожар произошел в многоэтажке сегодня днем. На пожаре погибла одна женщина и шесть человек пострадали. Кроме того, специалисты МЧС эвакуировали из дома жильцов. Большинство вышли на улицы вместе со своими питомцами и старательно отпаивают их водой во дворе. Многие успели надышаться гарью.

На пожаре пострадали 13 квартир. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.