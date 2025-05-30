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Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Кульсары

В городе Кульсары Жылыойского района вечером 30 мая произошел взрыв на автозаправочной станции «Ниет», расположенной на проспекте Махамбета, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет издание Atyrau Online, по информации районного акимата, сигнал о происшествии поступил в 18:45. На место незамедлительно выехали пожарные и спасательные службы, начались тушение пожара и ликвидация последствий взрыва.

В результате инцидента пострадали пять человек. Все они доставлены в Центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время пожарные продолжают работу на месте. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 28 мая 2025 года, на строительной площадке LRT в Астане произошел пожар. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) заявили, что причины возгорания предстоит выяснить.