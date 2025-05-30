Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Кульсары

Как пишет издание Atyrau Online, по информации районного акимата, сигнал о происшествии поступил в 18:45. На место незамедлительно выехали пожарные и спасательные службы, начались тушение пожара и ликвидация последствий взрыва.
В результате инцидента пострадали пять человек. Все они доставлены в Центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время пожарные продолжают работу на месте. Причины взрыва устанавливаются.
Ранее сообщалось о другом происшествии. 28 мая 2025 года, на строительной площадке LRT в Астане произошел пожар. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) заявили, что причины возгорания предстоит выяснить.