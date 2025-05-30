Взрыв прогремел на АЗС в Кульсары: 14 человек пострадали, двое погибли

«На пульт 112 ДЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в городе Кульсары Жылыойского района по проспекту Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси (ГВС) с последующим горением трех близрасположенных одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания, расположенного позади. На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства в составе 60 человек и 10 единиц техники ДЧС и НГПС. Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. Одновременно проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны. По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались. Площадь и причина пожара устанавливаются», — информируют в ДЧС Атырауской области.