Роспатент предупредил о мошенниках, рассылающих письма с просьбой оплатить взнос

В Роспатенте сообщили, что взимают платежи только предусмотренные законодательством, в частности, пошлины за предоставление государственных услуг. Ссылка для оплаты пошлины за услугу направляется ведомством в личный кабинет на «Госуслуги» (ЕПГУ), в систему электронной подачи заявок на официальном сайте ведомства, официальным письмом на бланке ФИПС с указанием должности лица, подписавшего корреспонденцию, и отображением штампа его электронной подписи.