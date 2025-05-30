Роспатент предупредил о мошенниках, рассылающих письма с просьбой оплатить взнос

«Уважаемые подписчики, на почту людей, связанных со сферой интеллектуальной собственности и с патентным ведомством, стали приходить письма с просьбой оплатить целевой взнос для продления членства в организации, — говорится в сообщении. — Роспатент не рассылает подобных сообщений и не собирает членские взносы».
В Роспатенте сообщили, что взимают платежи только предусмотренные законодательством, в частности, пошлины за предоставление государственных услуг. Ссылка для оплаты пошлины за услугу направляется ведомством в личный кабинет на «Госуслуги» (ЕПГУ), в систему электронной подачи заявок на официальном сайте ведомства, официальным письмом на бланке ФИПС с указанием должности лица, подписавшего корреспонденцию, и отображением штампа его электронной подписи.
Также в Роспатент уточнили, что письма, которые пришли через мессенджер, СМС, по e-mail или через сторонний сайт служат признаком мошеннических действий.