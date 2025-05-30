В Самарской области льготникам выдали землю, где запрещено строить

В Самарской области возбуждено уголовное дело против должностных лиц по обвинению в халатности. Инцидент привлек внимание центрального аппарата Следственного комитета России.
По данным следствия, жителям региона, относящимся к льготным категориям, предоставлялись земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Впоследствии выяснилось, что на этих территориях строительные работы запрещены. К тому же необходимая разрешительная документация была утеряна.
Граждане не получили своевременного уведомления о сложившейся ситуации, что привело к значительным материальным убыткам и нарушению их законных прав. Об этом рассказал портал 63.ру.
Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили о происшествии, и он распорядился поручить региональному управлению провести тщательное расследование и подготовить подробный доклад о результатах проделанной работы.
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