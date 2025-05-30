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Бывшего зампредседателя Госжилнадзора Башкирии отправили под стражу

Экс-зампредседателя госкомитета по жилищному надзору Башкирии отправили в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 мая, по решению суда был арестован бывший заместитель председателя госкомитета Башкирии по жилищному надзору. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Расследование уголовного дела ведет Следственный комитет.

По версии следствия, бывший чиновник в 2023 году действуя в сговоре с коллегами, в том числе и своим начальником, получил от руководителей трех организаций взятку. Причем в виде долговых обязательств от одного из унитарных предприятий на сумму более 15 млн рублей.

— В качестве посредника в передаче взятки выступила супруга доверенного лица обвиняемого, на которую было переоформлены по 66,7% долей в уставном капитале каждой из трех управляющих компаний, — сообщает пресс-служба Следкома по Башкирии.

Взамен на это сотрудники госкомитета Башкирии по жилищному надзору помогли трем управляющим компаниям продлить лицензии.

— Преступный факт был выявлен в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников ФСБ республики. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также выявление иных эпизодов преступной деятельности, — пояснили с СКР по Башкирии.

Уголовные дела в отношении других участников преступления было выделено в отдельное производство. Сегодня суд по ходатайству Следкома по Башкирии отправил бывшего зампредседателя Госжилнадзора под арест, окончания следствия он будет дожидаться в СИЗО.

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