Бывшего зампредседателя Госжилнадзора Башкирии отправили под стражу

По версии следствия, бывший чиновник в 2023 году действуя в сговоре с коллегами, в том числе и своим начальником, получил от руководителей трех организаций взятку. Причем в виде долговых обязательств от одного из унитарных предприятий на сумму более 15 млн рублей.