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В Самаре полиция и ОМОН проверили мигрантов на Мехзаводе 30 мая

По сообщению пресс-службы регионального управления МВД, представители силовых структур проверили более тридцати человек.

По сообщению пресс-службы регионального управления МВД, представители силовых структур проверили более тридцати человек.

Граждан призывают проявлять активную позицию в вопросах миграции и незамедлительно передавать любую имеющуюся информацию о возможных правонарушениях сотрудникам ближайшего подразделения полиции или звонить по телефонному номеру экстренных служб «102».

Об этом официально заявили в Главном управлении Министерства внутренних дел России по Самарской области.

Подобная операция уже проходила в апреле месяце в городе Тольятти. Там сотрудники правоохранительных органов проанализировали документы около пятидесяти человек, проверив наличие необходимых разрешений и удостоверений личности.

После проверки каждый гражданин прошел беседу профилактической направленности, направленной на разъяснение необходимости неукоснительного исполнения российских законов.

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