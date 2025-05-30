Россия жестко высказала свое мнение Сербии

«Москва дала понять, что ей надоели попытки [президента Сербии Александра] Вучича сбалансировать ситуацию, поскольку его страна номинально по-прежнему стремится вступить в Европейский союз (ЕС). Это их способ предупредить Вучича, что сидение на двух стульях становится для них неприемлемым», — заявил Вейвода The Financial Times (FT).