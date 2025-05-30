14-летний подросток убил всю семью, узнав правду о матери

В США 14-летний Мейсон Сиск совершил жестокое убийство своей семьи после того, как узнал тайну о своей матери. Об этом сообщает Daily Mail.
Трагедия произошла в 2019 году. Мейсон был старшим сыном в семье 38-летнего Джона и 35-летней Мэри Сиск, у которых также было трое младших детей — шести и четырех лет, а также шестимесячный малыш. В последнее время поведение подростка вызывало опасения: он стал агрессивным и неуправляемым в школе.
После возвращения из короткого отпуска раздался звонок в полицию — Мейсон сообщил о стрельбе в доме. Прибывшие офицеры обнаружили всех членов семьи застреленными в своих кроватях.
Подросток сначала утверждал, что ничего не знает о произошедшем, но позже признался в убийстве. По его словам, он устал от постоянных ссор в семье. Однако ключевым мотивом могло стать недавнее открытие: Мейсон узнал, что Мэри не была его биологической матерью.
В 2023 году суд приговорил Сиска к пожизненному заключению. Сейчас ему 18 лет, но, по данным следствия, он так и не проявил раскаяния в содеянном.