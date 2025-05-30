14-летний подросток убил всю семью, узнав правду о матери

Трагедия произошла в 2019 году. Мейсон был старшим сыном в семье 38-летнего Джона и 35-летней Мэри Сиск, у которых также было трое младших детей — шести и четырех лет, а также шестимесячный малыш. В последнее время поведение подростка вызывало опасения: он стал агрессивным и неуправляемым в школе.