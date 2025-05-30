Неизвестный с молотком напал на синагогу в Сочи

Синагога в Сочи подверглась нападению.
Злоумышленник с молотком и камнями попытался проникнуть в здание синагоги в Сочи 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба Главного раввина России. По данным источника, нападавший был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В результате происшествия никто не пострадал.
«Нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон», — сообщили в пресс-службе Главного раввина России передает РИА Новости. Представители еврейской общины уточнили, что в момент происшествия в здании находились дети и учителя, однако им удалось быстро укрыться в безопасном месте.
Нападавший был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В результате происшествия никто не пострадал.