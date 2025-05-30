Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестный с молотком напал на синагогу в Сочи

Злоумышленник с молотком и камнями попытался проникнуть в здание синагоги в Сочи 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба Главного раввина России. По данным источника, нападавший был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В результате происшествия никто не пострадал.

Синагога в Сочи подверглась нападению.

Злоумышленник с молотком и камнями попытался проникнуть в здание синагоги в Сочи 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба Главного раввина России. По данным источника, нападавший был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В результате происшествия никто не пострадал.

«Нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон», — сообщили в пресс-службе Главного раввина России передает РИА Новости. Представители еврейской общины уточнили, что в момент происшествия в здании находились дети и учителя, однако им удалось быстро укрыться в безопасном месте.

Нападавший был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В результате происшествия никто не пострадал.