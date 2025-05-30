Неизвестный с молотком напал на синагогу в Сочи

«Нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон», — сообщили в пресс-службе Главного раввина России передает РИА Новости. Представители еврейской общины уточнили, что в момент происшествия в здании находились дети и учителя, однако им удалось быстро укрыться в безопасном месте.