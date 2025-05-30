Мужчина напал на синагогу в Сочи с молотком и камнями

— Примерно в 15:45 29 мая неизвестный мужчина приехал к зданию синагоги на такси. Выйдя из машины, он достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В это время в синагоге происходило занятие детского кружка, — говорится в сообщении.