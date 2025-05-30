В Сочи на синагогу совершено нападение

Синагога Сочи, как информирует пресс-служба главного раввина России Берла Лазара, подверглась нападению.
29 мая примерно в 15 часов 45 минут неизвестный приехал к зданию синагоги на такси. Выйдя, он достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В этот момент в синагоге проходило занятие детского кружка. Мужчина, несмотря на сопротивление сторожа, выломал калитку ударами молотка и пинками. Он проник во двор, но не смог попасть в помещение. До приезда правоохранителей мужчина успел закидать здание синагоги камнями.
Подчеркивается, что находившиеся в здании дети и педагоги не пострадали.
В сообщении отмечается, что нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, однако снимал происходящее на телефон.
Нападавший задержан, сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.