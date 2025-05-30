В Сочи на синагогу совершено нападение

29 мая примерно в 15 часов 45 минут неизвестный приехал к зданию синагоги на такси. Выйдя, он достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В этот момент в синагоге проходило занятие детского кружка. Мужчина, несмотря на сопротивление сторожа, выломал калитку ударами молотка и пинками. Он проник во двор, но не смог попасть в помещение. До приезда правоохранителей мужчина успел закидать здание синагоги камнями.