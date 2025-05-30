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В Сочи на синагогу совершено нападение

Синагога Сочи, как информирует пресс-служба главного раввина России Берла Лазара, подверглась нападению.

Синагога Сочи, как информирует пресс-служба главного раввина России Берла Лазара, подверглась нападению.

29 мая примерно в 15 часов 45 минут неизвестный приехал к зданию синагоги на такси. Выйдя, он достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В этот момент в синагоге проходило занятие детского кружка. Мужчина, несмотря на сопротивление сторожа, выломал калитку ударами молотка и пинками. Он проник во двор, но не смог попасть в помещение. До приезда правоохранителей мужчина успел закидать здание синагоги камнями.

Подчеркивается, что находившиеся в здании дети и педагоги не пострадали.

В сообщении отмечается, что нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, однако снимал происходящее на телефон.

Нападавший задержан, сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.