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Сталкер пришел на работу к бывшей девушке и жестоко избил ее

Житель Петербурга спустя три месяца после расставания с девушкой пришел к ней на работу и избил ее.

Житель Петербурга спустя три месяца после расставания с девушкой пришел к ней на работу и избил ее. Об этом пишет Telegram-канал «78».

Россиянка в беседе с изданием рассказала, что написала парню о намерении разорвать отношения еще 7 февраля.

По ее словам, тогда мужчина приехал к ней на работу и ударил ее, но побои она не снимала из-за страха. После этого бывший начал преследовать девушку на протяжении трех месяцев, а затем избил. У нее диагностировали ушибы и гематому.

Девушка заявила, что бывший раньше лежал в психиатрической лечебнице, он после расставания постоянно угрожал ей и ее семье.

Ей пришлось даже написать три заявления в полицию, которые были оставлены без должного внимания до момента нападения.

Сообщается, что парня задержали после визита на работу к бывшей, но уже сегодня его могли отпустить. Девушка и ее семья решили уехать из города.

Ранее стало известно, что в Австралии студентка медицинского факультета стала жертвой не только жестокого похищения, но и ужасного убийства. Ее похоронили заживо, связанной и с завязанными глазами. Преступление совершил ее бывший парень, чья одержимость и ревность привели к жуткой трагедии.