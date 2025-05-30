Армянский снайпер ВСУ, пытавшийся въехать в РФ, пойдет под суд

«С ноября 2022 по декабрь 2023 года за вознаграждение не менее 90 тысяч гривен ежемесячно гражданин Армении принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской области. Он получил ранения, после чего дезертировал из ВСУ и покинул территорию Украины. В октябре 2024 года его задержали в аэропорту Домодедово. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.