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Бывшего топ-менеджера «Росатома» Сахарова приговорили к 12 годам колонии

Бывший руководитель одного из подразделений госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров приговорен к 12 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Решение вынес Мещанский районный суд Москвы 30 мая, сообщили в правоохранительных органах. Второй фигурант дела, бизнесмен Элгуджи Кокосадзе, получил восемь лет колонии.

Приговор вынес Мещанский районный суд Москвы.

Бывший руководитель одного из подразделений госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров приговорен к 12 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Решение вынес Мещанский районный суд Москвы 30 мая, сообщили в правоохранительных органах. Второй фигурант дела, бизнесмен Элгуджи Кокосадзе, получил восемь лет колонии.

«Приговором Мещанского районного суда взяткополучатель Сахаров осужден на 12 лет колонии общего режима с семикратным штрафом (около 228,2 млн рублей), а взяткодатель Кокосадзе — на 8 лет с трехкратным штрафом (около 98 млн рублей). Бизнесмен Кокосадзе взят под стражу в зале суда во время оглашения приговора», — сообщил собеседник ТАСС.