Бывшего топ-менеджера «Росатома» Сахарова приговорили к 12 годам колонии

«Приговором Мещанского районного суда взяткополучатель Сахаров осужден на 12 лет колонии общего режима с семикратным штрафом (около 228,2 млн рублей), а взяткодатель Кокосадзе — на 8 лет с трехкратным штрафом (около 98 млн рублей). Бизнесмен Кокосадзе взят под стражу в зале суда во время оглашения приговора», — сообщил собеседник ТАСС.