Стали известны подробности нападения на синагогу в Сочи

В синагоге никто не пострадал.
Мужчина, который днем 29 мая напал на синагогу на улице Альпийской в Сочи, действовал на по указанию неизвестного куратора, который связывался с ним через мессенджер и, предположительно, находился на территории Украины. Об этом сообщают СМИ.
«Мужчина подъехал к зданию синагоги на автомобиле, достал молоток из рюкзака и начал угрожать работнику охраны. Ему удалось выломать калитку и повредить входную дверь, однако попасть внутрь помещения, где в тот момент шли занятия детского кружка, он не смог. Предварительно, его действиями руководил куратор с Украины», — пишет Shot.
По предварительным данным, задержанным оказался 39-летний житель Ессентуков, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время с задержанным работают следователи.
Подобные случаи нападений и угроз с применением оружия происходят в разных регионах России. Ранее в Магнитогорске участник СВО угрожал убийством бывшей жене и несовершеннолетней дочери, а при задержании напал с ножом на сотрудников Росгвардии, в результате чего силовики были вынуждены применить табельное оружие.