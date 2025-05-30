Стали известны подробности нападения на синагогу в Сочи

«Мужчина подъехал к зданию синагоги на автомобиле, достал молоток из рюкзака и начал угрожать работнику охраны. Ему удалось выломать калитку и повредить входную дверь, однако попасть внутрь помещения, где в тот момент шли занятия детского кружка, он не смог. Предварительно, его действиями руководил куратор с Украины», — пишет Shot.