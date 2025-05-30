30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во дворе многоэтажки в Минске девятилетний мальчик попал под колеса авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария случилась сегодня около 16.30 на дворовой территории дома № 97 по улице Лобанка. За рулем автомобиля Geely находился 43-летний водитель. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
Школьник доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что пешеходам запрещается выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Родителей призывают проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение своих детей. -0-