Во дворе многоэтажки в Минске девятилетний мальчик попал под колеса авто

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходам запрещается выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Родителей призывают проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение своих детей. -0-