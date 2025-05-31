«Главное, что живы!» Семь этажей жилого дома горели в Нижнем Новгороде

Запах гари, растерянные и заплаканные лица людей, спешно покинувших квартиры… С огнём сражаются больше сотни спасателей.
Страшный итог пожара в нижегородской девятиэтажке 30 мая — один погибший, шестеро пострадавших и 13 выгоревших квартир. Nn.aif.ru побывал на месте ЧП.
Так и сидели в шоке во дворе.
Пожар в доме по улице Пермякова занялся ещё днём и никак не утихал… Огонь быстро охватил 900 квадратных метров. Группировку спасателей и техники увеличивали и увеличивали, в итоге с огнём боролись 109 человек и 37 единиц техники, сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
По официальным данным, огонь повредил 13 квартир, пострадали на пожаре шесть человек, среди них одна девочка-подросток. Она и двое взрослых в больницах.
Погибла 67-летняя женщина, расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Мэр Нижнего Юрий Шалабаев, открывавший в этом время Дни Нижнего Новгорода в Сухуме, сообщил в Telegram-канале, что людям предложили в качестве пункта временного размещения школу № 190.
На деле многие так и остались в шоке сидеть в собственном дворе на детской площадке и с ужасом наблюдали, как горит их дом.
Пожар локализовали к 17 часам… Потом специалисты начали проливать квартиры. Во дворе повсюду лужи, шланги и стойкий запах гари. Большая часть окон выгоревших квартир выходят на другую сторону дома, эту зону оцепили полицейские.
«Пять ящиков ягод в холодильнике! Пять ящиков!».
Девятиэтажка на улице Пермякова — стандартный для местной застройки панельный дом. В четвёртом и пятом подъездах, которые горели, — двух- и трёхкомнатные квартиры. Люди говорят: огонь хозяйничал со второго по девятый этаж. Эвакуировали, конечно, весь дом. Многие выбегали в чём были, прихватив с собой только домашних животных.
Молодой парень в татуировках не может снять с себя намертво вцепившуюся кошку. Соседи предлагают переноску. «Кошка на улице никогда не была, нервничает», — вздыхает парень.
В доме отключили электричество и газ. «Пять ящиков ягод замороженных в холодильнике! Пять ящиков!» — хватается за голову пожилая женщина. Но, конечно, эта потеря в данном случае не самая страшная.
Люди во дворе строят версии, откуда пришёл огонь. Одни говорят, что всё началось с балкона, куда попал непотушенный окурок. Другие предполагают взрыв газа (но официальные органы ни о чём подобном не заявляют). Настоящую причину установят — на месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Пожарные потихоньку собирают технику. «Я выгорел морально», — тяжело вздыхает один из них. Другие его коллеги начали разбор выгоревших квартир, из окон на землю с грохотом летит обгоревшая мебель и техника.
Только от парикмахера.
Тяжелее всего слышать разговоры о том, как люди во время пожара не могли выбраться из квартир с верхних этажей, выбегали на балкон и звали на помощь. Якобы молодой парень долго висел на балконе, и пожарным удалось втащить его на крышу. Другие припоминают девушку, которая кричала от ужаса, тоже на балконе, пока из квартиры валил едкий дым.
Одна из соседок вспоминала погибшую 67-летнюю соседку. Вроде бы встретила её недавно в парикмахерской, та коротко постриглась — жара же в Нижнем…
Кто-то делится подробностями пожара: беспощадный огонь по двум подъездам разошёлся быстро, а пластик, которым обшиты многие балконы, плавился и капал вниз. Говорят, будто дым увидели первыми строители жилого комплекса по соседству.
Многие жильцы нервничали из-за пролитых квартир: выплатят ли за них компенсацию? А кому-то было вовсе не до потерянного имущества. «У нас новый кондиционер снесли с фасада при тушении — ну и бог с ним! Главное, что живы», — со слезами в глазах говорит женщина.
С жителями дома встретился глава Автозаводского района Александр Нагин, чтобы определиться, кому и чем помочь. Людям из особенно пострадавших квартир предложили поехать пока в маневренный фонд.