«Главное, что живы!» Семь этажей жилого дома горели в Нижнем Новгороде

Тяжелее всего слышать разговоры о том, как люди во время пожара не могли выбраться из квартир с верхних этажей, выбегали на балкон и звали на помощь. Якобы молодой парень долго висел на балконе, и пожарным удалось втащить его на крышу. Другие припоминают девушку, которая кричала от ужаса, тоже на балконе, пока из квартиры валил едкий дым.