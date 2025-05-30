Ветеранов Афганистана арестовали за хищение активов санатория «Русь»

Следствие считает, что подозреваемые сдавали объекты в аренду и зарабатывали до 7 млн рублей в месяц. 30 мая Мещанский суд арестовал обоих на два месяца. Суд не поверил доводам защиты, которая просила отпустить обвиняемых под домашний арест, ссылаясь на заслуги Чепурного — ветерана спецназа ГРУ, награжденного орденами Красной Звезды. Чепурной возглавлял ветеранские организации с конца 90-х и был связан с крупными федеральными деньгами: только с 2014 по 2017 год организация получила почти 580 млн рублей, из которых половина пошла на центральный аппарат. В 2020 году по решению Верховного суда организация была ликвидирована, а Чепурной получил условный срок за растрату средств.