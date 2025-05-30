Две московские квартиры изъяли у жены российского экс-сотрудника ГАИ

Балаковский районный суд Саратовской области изъял у супруги бывшего местного госавтоинспектора две квартиры, которые находятся в Москве, стоимостью более 30 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В ней отметили, что ведомство проверило исполнение законодательства о противодействии коррупции.
Прокуратура направила в Балаковский районный суд исковое заявление о переходе имущества в доход государства, и ее требования были удовлетворены, передает Telegram-канал «Прокуратура Саратовской области».
29 мая Заельцовский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова, который подозревается в получении взятки. По данным следствия, он связался с руководителем отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО» и потребовал от него передачу взятки в виде строительных материалов на сумму более 293 тысяч рублей.