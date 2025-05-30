Две московские квартиры изъяли у жены российского экс-сотрудника ГАИ

29 мая Заельцовский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова, который подозревается в получении взятки. По данным следствия, он связался с руководителем отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО» и потребовал от него передачу взятки в виде строительных материалов на сумму более 293 тысяч рублей.