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Две московские квартиры изъяли у жены российского экс-сотрудника ГАИ

Балаковский районный суд Саратовской области изъял у супруги бывшего местного госавтоинспектора две квартиры, которые находятся в Москве, стоимостью более 30 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Балаковский районный суд Саратовской области изъял у супруги бывшего местного госавтоинспектора две квартиры, которые находятся в Москве, стоимостью более 30 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ней отметили, что ведомство проверило исполнение законодательства о противодействии коррупции.

— Установлено, что в 2021 году супруга бывшего инспектора ГИБДД МУ МВД России «Балаковское» на денежные средства, законность получения которых не подтверждена, приобрела две квартиры в Москве на общую сумму более 30 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в Балаковский районный суд исковое заявление о переходе имущества в доход государства, и ее требования были удовлетворены, передает Telegram-канал «Прокуратура Саратовской области».

29 мая Заельцовский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова, который подозревается в получении взятки. По данным следствия, он связался с руководителем отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО» и потребовал от него передачу взятки в виде строительных материалов на сумму более 293 тысяч рублей.