В Казахстане взорвалась заправка, есть жертвы

Взрыв произошел в Казахстане.
Два человека погибли, еще 12 получили травмы в результате взрыва на автогазозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям (ЧС).
«На пульт 112 департамента по ЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в городе Кульсары по проспекту Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением трех одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания», — говорится в сообщении ведомства, его цитирует ТАСС.
По данным спасателей, пожар удалось локализовать. В ликвидации последствий взрыва и тушении огня участвуют 60 человек личного состава и 10 единиц техники. Спасатели проводят эвакуацию жителей из опасной зоны и охлаждают газовоз, чтобы предотвратить повторные возгорания.