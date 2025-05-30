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В Казахстане взорвалась заправка, есть жертвы

Два человека погибли, еще 12 получили травмы в результате взрыва на автогазозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

Взрыв произошел в Казахстане.

Два человека погибли, еще 12 получили травмы в результате взрыва на автогазозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

«На пульт 112 департамента по ЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в городе Кульсары по проспекту Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением трех одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания», — говорится в сообщении ведомства, его цитирует ТАСС.

По данным спасателей, пожар удалось локализовать. В ликвидации последствий взрыва и тушении огня участвуют 60 человек личного состава и 10 единиц техники. Спасатели проводят эвакуацию жителей из опасной зоны и охлаждают газовоз, чтобы предотвратить повторные возгорания.