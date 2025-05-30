В Казахстане взорвалась заправка, есть жертвы

«На пульт 112 департамента по ЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в городе Кульсары по проспекту Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением трех одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания», — говорится в сообщении ведомства, его цитирует ТАСС.