Взрыв прогремел на сербском оружейном заводе Krušik, который Россия обвинила в поставках Украине

Krušik — один из старейших оружейных заводов Сербии, в 2024 году предприятие отметило 85-летие. Предприятие основано в 1939 году как частный завод по выпуску боеприпасов, позднее стало государственным. По данным с сайта компании, Krušik поставил более 15 млн единиц товаров в 70 стран, а ее изделия соответствуют международным стандартам.