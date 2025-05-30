Взрыв прогремел на сербском оружейном заводе Krušik, который Россия обвинила в поставках Украине

Утром на оружейном заводе Krušik в городе Валево, примерно в 100 км от Белграда, произошел взрыв, сообщил сербский государственный вещатель РТС. По данным предприятия, пострадали пятеро сотрудников, у которых диагностированы легкие травмы. Один получил порезы, остальные жаловались на звон в ушах.
Как уточняется в официальном сообщении, взрыв произошел около 7:40 утра по местному времени (8:40 мск).
Пострадавших доставили в больницу Валево, где им также провели обследование слуха.
Между тем портал B92 со ссылкой на агентство Tanjug сообщил о семи пострадавших. По информации медцентра, все они жаловались на потерю слуха, один человек получил порез головы, еще у двоих — ожоги рук.
Несмотря на инцидент, завод продолжил работу в штатном режиме, сообщил репортер телеканала N1. По его данным, сотрудники свободно передвигаются по территории предприятия.
Ситуацию прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В беседе с «Лентой.ру» он отметил: «Так с лету реагировать сложно. Но такие вещи, конечно, запоминаются и откладывают отпечаток на общую атмосферу отношений. Поэтому надо разобраться. Факты — вещь упрямая».
Служба внешней разведки России 29 мая назвала Krušik одним из сербских предприятий, которые, по ее данным, продолжают поставки боеприпасов Украине — вопреки официальной позиции Белграда о военном нейтралитете.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что даст указание приостанавливать исполнение контрактов на экспорт сербского оружия, если возникнет подозрение, что его конечным получателем может оказаться Украина.
На заводе Krušik не впервые происходят взрывы — аналогичные инциденты случались в августе 2022 года, январе и мае 2023-го, а также в августе 2024 года.
В сентябре 2019 года сообщалось, что продукция завода Krušik, поставленная американской компании Alliant Techsystems, впоследствии попала в распоряжение боевиков ИГИЛ* в Йемене. После появления этой информации был задержан сотрудник IT-отдела предприятия Александр Обрадович — его обвинили в разглашении коммерческой тайны.
Krušik — один из старейших оружейных заводов Сербии, в 2024 году предприятие отметило 85-летие. Предприятие основано в 1939 году как частный завод по выпуску боеприпасов, позднее стало государственным. По данным с сайта компании, Krušik поставил более 15 млн единиц товаров в 70 стран, а ее изделия соответствуют международным стандартам.
* запрещенная в России террористическая организация