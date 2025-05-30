Топ-менеджера «Росатома» Геннадия Сахарова приговорили к 12 годам колонии

27 ноября 2024 года появилась информация о том, что Геннадий Сахаров не стал признаваться в получении взяток на сумму более 32 миллионов рублей. При этом Элгуджа Кокосадзе признал свою вину в даче взяток за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными «Росатому» организациями.