Топ-менеджера «Росатома» Геннадия Сахарова приговорили к 12 годам колонии

Бывшего директора структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова приговорили к 12 годам колонии и штрафу в размере более 100 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
— Сахаров Геннадий Станиславович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом, — говорится в сообщении.
Кроме того, второго фигуранта дела, генерального директора «Оргэнергостроя» Элгуджи Кокосадзе приговорили к восьми годам колонии строгого режима со штрафом, передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
27 ноября 2024 года появилась информация о том, что Геннадий Сахаров не стал признаваться в получении взяток на сумму более 32 миллионов рублей. При этом Элгуджа Кокосадзе признал свою вину в даче взяток за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными «Росатому» организациями.