Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик отмечал, что Зеленский прошел путь от комика до тирана, власть которого стала насильственной, а политика сейчас носит разрушительный характер, отмечает RT. В декабре 2019 года украинский лидер впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Париже, где, по мнению многих экспертов, он проявлял воодушевление и стремление к признанию на международной арене.