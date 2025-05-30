В Сочи мужчина с камнями и молотком напал на синагогу

Неизвестный прибыл на такси к синагоге в 15:45 (мск). Выйдя из машины, он извлек из рюкзака молоток и, угрожая охраннику, попытался ворваться внутрь. В этот момент в синагоге проходили занятия с детьми. Несмотря на сопротивление сторожа, злоумышленник сломал калитку и проник на территорию.