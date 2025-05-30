В Сочи мужчина с камнями и молотком напал на синагогу

В Сочи 29 мая произошло нападение на синагогу. Во время проведения занятий детского кружка мужчина, вооруженный молотком и камнями, атаковал здание. Об этом рассказали в региональном МВД.
Уточняется, что в результате инцидента дети и преподаватели не пострадали.
Неизвестный прибыл на такси к синагоге в 15:45 (мск). Выйдя из машины, он извлек из рюкзака молоток и, угрожая охраннику, попытался ворваться внутрь. В этот момент в синагоге проходили занятия с детьми. Несмотря на сопротивление сторожа, злоумышленник сломал калитку и проник на территорию.
«К счастью, не смог попасть в помещение, и находившиеся в здании дети и педагоги не пострадали», — уточнили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.
До прибытия полиции мужчина бросал камни в здание синагоги. Во время нападения он не выкрикивал никаких призывов, а снимал все происходящее на свой телефон. В настоящее время злоумышленник задержан.
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