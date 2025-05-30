В приграничной с РФ области Казахстана прогремел мощный взрыв на АЗС. Онлайн-трансляция

В Казахстане на территории автозаправочной станции произошел сильный взрыв, в результате которого имеются пострадавшие. Об этом информирует местное издание Tengrinews, ссылаясь на Министерство по чрезвычайным ситуациям республики в своем telegram-канале. По данным ведомства, на АЗС произошел взрыв с последующим возникновением пожара, который распространился на находившиеся поблизости здания и сооружения.