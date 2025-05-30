В приграничной с РФ области Казахстана прогремел мощный взрыв на АЗС. Онлайн-трансляция

В Казахстане произошел мощный взрыв на АЗС.
В Казахстане на территории автозаправочной станции произошел сильный взрыв, в результате которого имеются пострадавшие. Об этом информирует местное издание Tengrinews, ссылаясь на Министерство по чрезвычайным ситуациям республики в своем telegram-канале. По данным ведомства, на АЗС произошел взрыв с последующим возникновением пожара, который распространился на находившиеся поблизости здания и сооружения.
В результате инцидента, по информации МЧС, погибли два человека, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Чрезвычайное происшествие произошло в городе Кульсары Атырауской области, которая на востоке граничит с Астраханской областью. В связи со случившимся местные власти провели экстренное совещание. Подробнее о происшествии в онлайн-трансляции URA.RU.
23:15 Полиция завела уголовное дело после взрыва на газовой автозаправке в Казахстане. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
23:16 Следователи находятся на месте происшествия, сотрудники райотдела оцепили территорию и координируют работу экстренных служб, сообщили в Атырауском областном департаменте полиции. Установлен контроль за передвижением транспорта, организовано дежурство.