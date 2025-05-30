Появилось видео с места взрыва АЗС в Казахстане

Согласно сведениям департамента по чрезвычайным ситуациям, возгоранию подверглись газозаправочная станция, три одноэтажных постройки и одно здание в два этажа. В ликвидации последствий участвуют 60 сотрудников экстренных служб и 10 единиц специализированной техники, продолжаются работы по тушению пожара и охлаждению резервуаров.