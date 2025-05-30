СМИ: Экс-мэр Керчи арестован за фиктивно заключенный контракт с Минобороны

По данным агентства, в конце 2024 года Брусаков, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, подписал контракт с Минобороны, но он числился в воинской части только на бумаге. Правоохранительные органы задержали бывшего чиновника на пляже, когда он занимался строительством домов для последующей аренды на Черном море. Предварительно установлено, что арендный бизнес ведет его дочь.