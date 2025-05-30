СМИ: Экс-мэр Керчи арестован за фиктивно заключенный контракт с Минобороны

Бывший мэр Керчи Святослав Брусаков, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, решил попытаться избежать уголовного преследования путем заключения контракта с Министерством обороны России. Однако, по данным знакомых с ситуацией источников, этот договор оказался формальным. Сейчас экс-мэр арестован.
— Брусаков С. А., опасаясь уголовного преследования, в конце 2024 года заключил контракт с Министерством обороны, при этом в воинской части числился формально, — приводит слова источников ТАСС.
По данным агентства, в конце 2024 года Брусаков, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, подписал контракт с Минобороны, но он числился в воинской части только на бумаге. Правоохранительные органы задержали бывшего чиновника на пляже, когда он занимался строительством домов для последующей аренды на Черном море. Предварительно установлено, что арендный бизнес ведет его дочь.
Двумя днями ранее в Краснодаре задержали первого заместителя министра природных ресурсов региона по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.