Стало известно о состоянии раненого в ходе резни в Байкальске подростка

Тяжело раненный во время резки в Байкальске Иркутской области подросток пришел в сознание. Его состояние улучшилось. Об этом написала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева в Telegram-канале.
Она отметила, что навестила всех пострадавших в больнице.
По словам омбудсмена, она особенно волновалась за поступившего в тяжелом состоянии мальчика. Сегодня его состояние стабилизировалось.
Афанасьева рассказала, что поговорила с подростком о простых вещах: лете и предстоящих каникулах.
Ранее сообщалось, что в Байкальске прошло прощание с погибшими подростками, ставшими жертвами жестокого нападения. Во время прощания в местном храме одной из девушек стало плохо — ее пришлось выносить на руках.