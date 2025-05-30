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Стало известно о состоянии раненого в ходе резни в Байкальске подростка

Тяжело раненный во время резки в Байкальске Иркутской области подросток пришел в сознание.

Тяжело раненный во время резки в Байкальске Иркутской области подросток пришел в сознание. Его состояние улучшилось. Об этом написала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева в Telegram-канале.

Она отметила, что навестила всех пострадавших в больнице.

По словам омбудсмена, она особенно волновалась за поступившего в тяжелом состоянии мальчика. Сегодня его состояние стабилизировалось.

Афанасьева рассказала, что поговорила с подростком о простых вещах: лете и предстоящих каникулах.

Ранее сообщалось, что в Байкальске прошло прощание с погибшими подростками, ставшими жертвами жестокого нападения. Во время прощания в местном храме одной из девушек стало плохо — ее пришлось выносить на руках.