Украина решила не выплачивать долги

По сведениям издания, ранее ценные бумаги, погашение которых запланировано на 2041 год, не были включены в масштабную реструктуризацию долговых обязательств объемом 20 миллиардов долларов, проведенную в 2024 году для поддержки украинской экономики на фоне вооруженного конфликта. При этом Киев намерен обеспечить соблюдение целевых показателей задолженности, установленных в программе с Международным валютным фондом.