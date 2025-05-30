Украина решила не выплачивать долги

Киев пропустит выплату 665 миллионов долларов по долгу.
Украина объявила о пропуске платежа по государственному долгу в размере 665 миллионов долларов. Причиной стало отсутствие договоренности с группой кредиторов, в которую входят международные хедж-фонды, по условиям реструктуризации выплат. Об этом пишут западные СМИ.
«Украина пропускает платеж в размере 665 миллионов долларов по государственному долгу, связанному с экономическим ростом, из-за провала переговоров с кредиторами о реструктуризации. Выплата, которая должна быть произведена 2 июня», — пишет Bloomberg.
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По сведениям издания, ранее ценные бумаги, погашение которых запланировано на 2041 год, не были включены в масштабную реструктуризацию долговых обязательств объемом 20 миллиардов долларов, проведенную в 2024 году для поддержки украинской экономики на фоне вооруженного конфликта. При этом Киев намерен обеспечить соблюдение целевых показателей задолженности, установленных в программе с Международным валютным фондом.
Как сообщало URA.RU ранее, государственный долг Украины значительно увеличился за время президентства Владимира Зеленского. По данным анализа РИА Новости, основанного на информации украинского министерства финансов, долг вырос примерно на 74 миллиарда долларов, что равняется сумме займов первых пяти украинских лидеров.