Пожар на газозаправке в Казахстане потушили

В ликвидации последствий взрыва и тушении огня участвуют 60 человек личного состава и 10 единиц техники. Спасатели проводят эвакуацию жителей из опасной зоны и охлаждают газовоз, чтобы предотвратить повторные возгорания. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает о том, что известно о ЧП.