Пожар на газозаправке в Казахстане потушили

Пожар на заправке в Кульсары потушен (архивное фото).
Пожар на автогазозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана ликвидирован. Об этом сообщили в ДЧС области.
«Пожар локализован в 20:15 часов, ликвидирован в 21:47 часов», — сообщили в ДЧС области", — сказано в сообщении ведомства. Там отметили, что во время ЧП погибли два человека. Еще 16 человек, включая двоих детей, пострадали.
В ликвидации последствий взрыва и тушении огня участвуют 60 человек личного состава и 10 единиц техники. Спасатели проводят эвакуацию жителей из опасной зоны и охлаждают газовоз, чтобы предотвратить повторные возгорания. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает о том, что известно о ЧП.