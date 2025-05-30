Три здания пострадали в результате взрыва газа в Казахстане

Огонь также охватил здание позади взорвавшейся АЗС.
В городе Кульсары в Казахстане после взрыва на АЗС вечером 30 мая огонь охватил три близлежащих здания. Об этом сообщает telegram-канал «NUR.RZ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям.
«Произошел взрыв газовоздушной смеси (ГВС) с последующим горением трех близрасположенных одноэтажных строений, газозаправочной станции», — говорится в сообщении. Уточняется, что также огонь охватил двухэтажное здание, расположенное позади эпицентра взрыва. Предварительно, два человека погибли и еще 14 человек пострадали.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП на заправке пострадали четыре ребенка. Другие самые важные новости по теме — собраны в трансляции URA.RU.