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Три здания пострадали в результате взрыва газа в Казахстане

В городе Кульсары в Казахстане после взрыва на АЗС вечером 30 мая огонь охватил три близлежащих здания. Об этом сообщает telegram-канал «NUR.RZ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям.

Огонь также охватил здание позади взорвавшейся АЗС.

В городе Кульсары в Казахстане после взрыва на АЗС вечером 30 мая огонь охватил три близлежащих здания. Об этом сообщает telegram-канал «NUR.RZ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям.

«Произошел взрыв газовоздушной смеси (ГВС) с последующим горением трех близрасположенных одноэтажных строений, газозаправочной станции», — говорится в сообщении. Уточняется, что также огонь охватил двухэтажное здание, расположенное позади эпицентра взрыва. Предварительно, два человека погибли и еще 14 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на заправке пострадали четыре ребенка. Другие самые важные новости по теме — собраны в трансляции URA.RU.