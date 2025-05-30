Пытки ВСУ по методам США и признание свердловского бойца-героя дезертиром: главное об СВО 30 мая

В Свердловской области завершилась история, которая в течение года тревожила семью участника спецоперации: мужчину, которого ошибочно считали самовольно покинувшим часть, признали погибшим при исполнении служебных обязанностей. Как сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, благодаря вмешательству правозащитников и военных статус бойца пересмотрели. Также его имя внесли в списки погибших, а обвинения в самовольном оставлении части сняли. За проявленные отвагу и самоотверженность военный посмертно удостоен Ордена Мужества, а его репутация полностью восстановлена.