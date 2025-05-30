Пытки ВСУ по методам США и признание свердловского бойца-героя дезертиром: главное об СВО 30 мая

Свердловского бойца несправедливо обвиняли в самовольном оставлении воинской части.
В Свердловской области бойца, ранее ошибочно внесенного в список военных, самовольно покинувших часть, официально признали героически погибшим при выполнении служебных обязанностей. Посмертно его удостоили Ордена Мужества.
Кроме того, украинские военные применяли пытки к российским военнопленным, используя методы, которым их обучали американские инструкторы. Об этом сообщил председатель международного общественного трибунала Максим Григорьев. Главное о спецоперации к 30 мая — в материале URA.RU.
Свердловского бойца, героически погибшего на СВО, признали дезертиром.
В Свердловской области завершилась история, которая в течение года тревожила семью участника спецоперации: мужчину, которого ошибочно считали самовольно покинувшим часть, признали погибшим при исполнении служебных обязанностей. Как сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, благодаря вмешательству правозащитников и военных статус бойца пересмотрели. Также его имя внесли в списки погибших, а обвинения в самовольном оставлении части сняли. За проявленные отвагу и самоотверженность военный посмертно удостоен Ордена Мужества, а его репутация полностью восстановлена.
ВС РФ освободили 13 населенных пунктов за неделю.
Бойцы ВС РФ освободили семь населенных пунктов в ДНРФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
За прошедшую неделю ВС РФ установили контроль над 13-ю населенными пунктами. Семь из них расположены в ДНР, четыре — в Сумской области и два — в Харьковской области. Согласно данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Север» освободили села Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка под Сумами, а войска «Запада» взяли под контроль Строевку и Кондрашовку под Харьковом.
Кроме того, в ДНР бойцы «Южной» группировки освободили Романовку, Ступочки, Старую Николаевку и Гнатовку, а подразделения «Центр» закрепились в Шевченко Первом. Группировка «Восток» также продвинулась вперед, заняв Отрадное и Зеленое Поле.
Украинские солдаты пытали россиян по американским методам.
Председатель международного общественного трибунала Максим Григорьев заявил, что ВСУ применяли к российским пленным методы пыток, которым их обучили американские инструкторы. Среди описанных случаев — пытки электрическим током, посыпание солью открытых ран и прижигание кожи. По его словам, среди более чем 200 освобожденных военнопленных многие сообщали о жестоком обращении.
ВСУ ударили по газонакопительной станции в Енакиево ДНР.
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Украинские силы нанесли удар по газовой инфраструктуре в Енакиево (ДНР). По предварительным данным, атака была совершена с использованием беспилотника. В результате этого на станции вспыхнул пожар.
Украинские пленные помогли ВС РФ в операции в Часовом Яре.
Российские военные сообщили, что взятые в плен украинские солдаты в течение двух недель дезинформировали свое командование, помогая группировке РФ проводить зачистку в Часовом Яре. Пленные передавали ложные сведения о контроле над районом, что позволило российским подразделениям скрыто накапливать силы.
ВС РФ расширяют буферную зону на границе с Украиной.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска начали формировать новый участок буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями. Активные действия начались после взятия Строевки, а сейчас подразделения продвигаются в районы Отрадного и Бологовки, зачищая приграничные территории.
США решили игнорировать второй раунд переговоров РФ и Украины.
США сохраняет дистанцию, чтобы не влиять на ход переговоровФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Американская администрация не планирует направлять представителей на переговоры Москвы и Киева, запланированные на 2 июня в Стамбуле. Отмечается, что Вашингтон предпочитает сохранять дистанцию, чтобы не влиять на ход переговорного процесса.
В РФ предложили вернуть смертную казнь.
Глава Международного общественного трибунала Максим Григорьев предложил вернуть смертную казнь для бойцов ВСУ, виновных в убийствах мирных жителей. Он подчеркнул, что, несмотря на действующий в России мораторий, такие преступления требуют особых мер наказания.
Российские десантники ликвидировали пункт запуска украинских дронов.
Гвардейцы Ивановского соединения ВДВ провели успешную операцию по уничтожению ключевого объекта противника на часовоярском направлении. Расчет 152-мм гаубицы Д-20 выполнил точные артиллерийские удары, полностью разрушив опорный пункт ВС Украины и позицию запуска ударных БПЛА. Соответствующее видео публикует «Пятый канал».