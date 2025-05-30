Небензя максимально жестко высказался о переговорах с Украиной

В ходе выступления на заседании Совбеза ООН Василий Небензя также выразил мнение, что западные страны используют тему мирных инициатив лишь для временного затишья на линии боевого соприкосновения. По его оценке, дело не в поиске компромисса и не в реальном желании прекратить конфликт, а в попытке создать условия для восстановления и усиления украинских вооруженных сил.