Небензя высказался о перемирии.
Россия не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями, когда страна была введена в заблуждение ради усиления позиций Украины. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
«Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать. Повторения “Минска” не будет», — подчеркнул российский дипломат.
В ходе выступления на заседании Совбеза ООН Василий Небензя также выразил мнение, что западные страны используют тему мирных инициатив лишь для временного затишья на линии боевого соприкосновения. По его оценке, дело не в поиске компромисса и не в реальном желании прекратить конфликт, а в попытке создать условия для восстановления и усиления украинских вооруженных сил.
Ранее Василий Небензя уже подчеркивал, что для России принципиально важно добиться окончательного урегулирования причин конфликта на Украине и решить коренные вопросы «раз и навсегда». Он также отмечал, что в случае перемирия западные страны должны прекратить поставки вооружений Киеву, а Украина — отказаться от мобилизации.