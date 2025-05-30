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Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие при взрыве газа в Казахстане

После взрыва на заправке в городе Кульсары в Казахстане пострадали и были доставлены с ожогами в Жылыойскую центральную районную больницу 14 человек. Половина из них — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщается в telegram-канале «Новости Казахстана».

Пострадавших от ожогов доставили в больницу.

После взрыва на заправке в городе Кульсары в Казахстане пострадали и были доставлены с ожогами в Жылыойскую центральную районную больницу 14 человек. Половина из них — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщается в telegram-канале «Новости Казахстана».

«Десять из четырнадцати пострадавших были госпитализированы, четверо получают амбулаторное лечение. Семь человек из числа госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Как уточняло URA.RU ранее, в результате взрыва газа на заправке в Кульсары на проспекте Махамбета Отемисулы пострадали четверо детей. Погибли двое человек. Полиция завела уголовное дело.