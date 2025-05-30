Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие при взрыве газа в Казахстане

После взрыва на заправке в городе Кульсары в Казахстане пострадали и были доставлены с ожогами в Жылыойскую центральную районную больницу 14 человек. Половина из них — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщается в telegram-канале «Новости Казахстана».