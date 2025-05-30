Муж и жена погибли во время взрыва на заправке в Казахстане

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, полицейские и следователи. Ведется расследование для установления всех обстоятельств и причин случившегося. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает о последних новостях с места ЧП.