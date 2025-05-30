Маск покинул команду Трампа

Илон Маск завершает работу в администрации Трампа 31 мая, о чем ранее сообщил президент США, а сам бизнесмен заявил о намерении сосредоточиться на собственных проектах после ухода с госслужбы. Маск курировал инновационные направления и возглавлял Департамент государственной эффективности.