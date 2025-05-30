Маск покинул команду Трампа

Илон Маск покинул пост госслужащего в администрации Трампа.
Президент США Дональд Трамп вручил бизнесмену Илону Маску золотой ключ от Белого дома в знак признания заслуг последнего на посту специального государственного служащего. Об этом сообщает Белый дом.
«Многие из сотрудников DOGE остаются. Илон тоже остается рядом, он будет приходить и уходить», — заявил президент США на пресс-конференции, проведенной вместе с возвращающимся в частный сектор Маском.
В ходе церемонии передачи символического подарка Маск в шутку поинтересовался размером замка, к которому подходит ключ. «Замок, наверное, потрясающий», — пошутил предприниматель. На что Трамп ответил: «Да, очень большой замок».
Илон Маск завершает работу в администрации Трампа 31 мая, о чем ранее сообщил президент США, а сам бизнесмен заявил о намерении сосредоточиться на собственных проектах после ухода с госслужбы. Маск курировал инновационные направления и возглавлял Департамент государственной эффективности.