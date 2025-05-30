«Угрожал охраннику, сломал калитку»: Появились подробности нападeния мужчины с молотком на синагогу в Сочи

По информации, полученной SHOT, днем ранее преступник прибыл к зданию синагоги, расположенной на Альпийской улице, на автомобиле. Покинув транспортное средство, он извлек молоток из рюкзака, начал угрожать охраннику и предпринял попытку проникновения на территорию еврейской общины. В результате его действий калитка была сломана, а входная дверь повреждена, однако проникнуть внутрь синагоги, где в тот момент проходили занятия детской группы, ему не удалось. После неудавшейся попытки проникновения он бросил несколько камней в здание, фиксируя происходящее на камеру своего телефона.