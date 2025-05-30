Чиновник из Самары купил для детей-сирот квартиры у бывшей жены на 44 млн рублей

Сотрудники прокуратуры проверили сведения, опубликованные в средствах массовой информации и социальных сетях, касающиеся поведения чиновников администрации Самары при переселении жильцов из ветхого фонда и покупке недвижимости для сирот.
Установлено, что заместитель начальника Департамента управления имуществом Самары, заключавший контракты на покупку жилых помещений, приобретал квартиры у своей бывшей супруги, являвшейся владельцем этих объектов.
Данные сделки обеспечили экс-жене должностного лица и их общему несовершеннолетнему ребенку прибыль свыше 44 миллионов рублей. Об этом сообщает «СитиТраффик».
При этом чиновник не предпринял мер по предотвращению и разрешению конфликта интересов, скрыв факт личной заинтересованности от руководства.
Городской прокурор Артем Ярыгин предложил руководителю департамента принять решение об освобождении сотрудника от должности вследствие утраты доверия, говорится в сообщении прокуратуры Самарской области от 30 мая 2025 года.
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