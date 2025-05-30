Трамп прокомментировал пощечину Макрону

Трамп дал совет своему французскому коллеге.
Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на видео, на котором супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит дала ему пощечину. Выступая перед журналистами в Вашингтоне, политик посоветовал держать двери закрытыми.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Кремле посмотрели видео с пощечиной Макрону.
«Не знаю, что произошло. Но советую держать дверь закрытой», — заявил Трамп. Так президент Соединенных Штатов отреагировал на просьбу журналистов дать брачный совет для Эммануэля Макрона.
Как сообщало URA.RU, ранее президент Франции получил удар по лицу от собственной супруги Брижит Макрон. Этот момент попал на видео. Сам глава государства позже заявил, что пощечина не должна восприниматься всерьез, поскольку ссора была шутливой.