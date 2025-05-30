Украина выпрашивает оружие у еще одной страны

Министерство обороны Украины обратилось к Турции с просьбой о поставках систем противовоздушной обороны и инвестициях в украинский военно-промышленный комплекс. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.