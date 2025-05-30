Пламя на трассе: мощный взрыв прогремел на АЗС в Казахстане. Фото, видео

В Казахстане на одной из автозаправочных станций произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает издание Tengrinews со ссылкой на информацию, опубликованную Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в официальном Telegram-канале. Согласно данным ведомства, после взрыва на территории АЗС возник пожар, который перекинулся на расположенные рядом здания и сооружения. URA.RU публикует фото и видео с места ЧП.