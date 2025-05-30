Пламя на трассе: мощный взрыв прогремел на АЗС в Казахстане. Фото, видео

Два человека погибли при взрыве на АЗС в Казахстане (архивное фото).
В Казахстане на одной из автозаправочных станций произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает издание Tengrinews со ссылкой на информацию, опубликованную Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в официальном Telegram-канале. Согласно данным ведомства, после взрыва на территории АЗС возник пожар, который перекинулся на расположенные рядом здания и сооружения. URA.RU публикует фото и видео с места ЧП.
Жители города Кульсары Атырауской области, которая на востоке граничит с Астраханской областью в соцсетях делятся фотографиями и видео с места ЧП. Момент взрыва на АЗС попал в объектив видеорегистратора автомобилистов. Кроме того, в сети публикуют видео с последствиями взрыва и последующего пожара.
Семь человек из числа госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщается в telegram-канале «Новости Казахстана».
Следователи находятся на месте происшествия, сотрудники райотдела оцепили территорию и координируют работу экстренных служб, сообщили в Атырауском областном департаменте полиции. Установлен контроль за передвижением транспорта, организовано дежурство.
При взрыве на заправке в Казахстане пострадали четверо детей. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Атырауской области. Известно, что при ЧП погибли два человека. Из-за взрыва на АЗС погибла супружеская пара — работники заправки.
Столбы дыма от пожара, возникшего после взрыва на АЗС, поднялись над городом. Кадрами делятся очевидцы.
После взрыва близлежащие дома охватил пожар СоцсетиПри взрыве в Казахстане пострадали четверо детей СоцсетиНа месте продолжают работать сотрудники ДЧС, полиция и следственные органы Соцсети.