Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Элитная бригада ВСУ несет потери на сумском направлении

Элитная третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, сформированная на базе националистического батальона «Азов» (организация запрещена в РФ), понесла потери на сумском направлении. Об этом источники в российских силовых структурах.

Элитная бригада ВСУ понесла потери недалеко от Курска.

Элитная третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, сформированная на базе националистического батальона «Азов» (организация запрещена в РФ), понесла потери на сумском направлении. Об этом источники в российских силовых структурах.

«Выявили в соцсетях несколько некрологов об уничтоженных на сумском направлении военных из элитной 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе нацбата “Азов”. Скорее всего, речь идет о прикомандировании к другим подразделениям ВСУ военнослужащих 3-й ОШБР, а не о полноценном участии ее подразделений. Таким образом, элитная 3-я ОШБР ВСУ несет потери на сумском направлении», — пояснил источник ТАСС.

Ранее в Сумской области сообщалось о серьезных потерях среди украинских подразделений, включая 47-ю и 67-ю отдельные механизированные бригады, что привело к деморализации командиров и массовым рапортам на увольнение. На этом фоне командование ВСУ вынуждено перебрасывать военнослужащих из других частей для восполнения утрат, а ситуация на фронте остается тяжелой из-за больших потерь и проблем с эвакуацией погибших.

* «Азов» — террористическая организация, запрещена на территории РФ.