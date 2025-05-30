Ранее в Сумской области сообщалось о серьезных потерях среди украинских подразделений, включая 47-ю и 67-ю отдельные механизированные бригады, что привело к деморализации командиров и массовым рапортам на увольнение. На этом фоне командование ВСУ вынуждено перебрасывать военнослужащих из других частей для восполнения утрат, а ситуация на фронте остается тяжелой из-за больших потерь и проблем с эвакуацией погибших.