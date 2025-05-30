ВСУ атаковали Брянскую область, ранен мирный житель

Ранее, в мае 2025 года, украинские беспилотники уже атаковали населенные пункты Брянской области, в том числе село Каменский Хутор, где были ранены три мирных жителя. Министерство обороны России также регулярно сообщает о перехватах украинских дронов над приграничными областями, включая Ростовскую и Белгородскую. Власти региона призывают жителей сохранять бдительность из-за продолжающихся атак.