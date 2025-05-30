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Трамп прокомментировал удары по Киеву

Ответные ударов России по украинским городам вызвали негативную реакцию в Белом доме. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп раскрыл свою реакцию на ответные удары РФ.

Ответные ударов России по украинским городам вызвали негативную реакцию в Белом доме. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы», — отметил Трамп, его слова приводит ТАСС.

Ранее Украина направила тысячи дронов по мирным городам России. Пострадали, в том числе Москва, Брянская, Курская и Белгородская области.