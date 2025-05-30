Трамп прокомментировал удары по Киеву

«Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы», — отметил Трамп, его слова приводит ТАСС.